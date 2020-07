Fondotinta cipriato, perché tutte lo chiedono (Di lunedì 27 luglio 2020) In tempi di convivenza con la mascherina, il fondotinta cipriato pare essere diventato il prodotto più googlato sul web. E anche il più richiesto nei beauty case dell’estate. Il motivo è presto spiegato: «non lascia aloni e dura nel tempo», dice la make up artist delle star Stefania Tranchino. E poi, evidentemente, sui social ha un ottima resa. Perché influencer da milioni di follower, come Beatrice Valli e Paola Turani, sembrano apprezzarlo soprattutto per i selfie “perfect skin” (molto di moda anche a Hollywood vedi Hailey Baldwin). Leggi su vanityfair

