Flavio Insinna presenta la sorella Valentina. E che somiglianza! (Di lunedì 27 luglio 2020) Flavio Insinna svela con un post su Instagram il volto di sua sorella e la somiglianza è davvero incredibile. Da sempre molto geloso della sua privacy, il noto conduttore tv ha voluto fare un regalo all’amata sorella in occasione del suo compleanno, postando una foto che li ritrae insieme e corredando il tutto con un messaggio piuttosto ironico. Il protagonista del game-show di Rai Uno, “L’Eredità”, è solitamente molto autoironico nei suoi post che lo ritraggono ora con il corpo di Ken il Guerriero ora in momenti particolari della sua trasmissione. Ma poco o niente riguarda la sua vita privata, ancor meno familiare. Insomma il suo è un profilo molto “professionale” , poco incline a far parlare di sé fuori dall’ambito televisivo. Ecco ... Leggi su caffeinamagazine

generacomplotti : RT @annanamia: Flavio Insinna combatte le fake news a L’Eredità: “Stupidamente colpevole” - yeoubisuho : @taegolaa ma flavio insinna messo lì me la spezza - zazoomblog : Avete mai visto la sorella di Flavio Insinna? Sembrano gemelli [FOTO] - #Avete #visto #sorella #Flavio - danoris2110 : ++Ultima ora, Flavio Insinna portato in caserma per accertamenti++ - AnnaRomanelli65 : Buongiorno @insinnaflavio forse saprà già ma nel dubbio segnalo questa fuffa che la tira in ballo -