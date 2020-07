Fiumicino e Fregene, la movida ‘selvaggia’: chiusi 3 locali, assembramenti e musica oltre l’orario consentito (Di lunedì 27 luglio 2020) Tre locali chiusi tra Fregene e Fiumicino, circa 60 contravvenzioni per parcheggi selvaggi e diversi controlli amministrativi sugli ambulanti. È questo il bilancio della Polizia Locale sul weekend appena trascorso. “Ci siamo molto concentrati sulla piazzetta di Fregene – spiega la comandante Lucia Franchini – dove abbiamo dovuto chiudere due locali, uno dei quali per la seconda volta, a causa di assembramenti di clienti. Un altro provvedimento di chiusura, ma per musica oltre l’orario consentito, è stato preso nei confronti di un locale di via di Torre Clementina, a Fiumicino”. “Diverse le contravvenzioni ad auto in sosta selvaggia, circa 60, soprattutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ilfaroonline : #Movida, #assembramenti e musica a tutto volume: chiusi tre locali tra Fiumicino e #Fregene - CorriereCitta : Fiumicino e Fregene, la movida ‘selvaggia’: chiusi 3 locali, assembramenti e musica oltre l’orario consentito - LuceverdeRoma : ??#autostrade #incidente A12 Roma Civitavecchia code tra Fregene e Bivio A12/A Roma-Fiumicino > Roma #luceverde… - TrafficoA : Fregene-Fiumicino - Coda A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia Coda di 1 km tra Fregene e Bivio A12/A Roma-Fiumicino per incidente - TrafficoA : Fregene-Fiumicino - Coda A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia Coda tra Fregene e Bivio A12/A Roma-Fiumicino per incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Fregene Movida, assembramenti e musica a tutto volume: chiusi tre locali tra Fiumicino e Fregene IlFaroOnline.it Fiumicino e Fregene, la movida ‘selvaggia’: chiusi 3 locali, assembramenti e musica oltre l’orario consentito

Tre locali chiusi tra Fregene e Fiumicino, circa 60 contravvenzioni per parcheggi selvaggi e diversi controlli amministrativi sugli ambulanti. È questo il bilancio della Polizia Locale sul weekend app ...

Tre locali chiusi tra Fregene e Fiumicino, raffica di multe per sosta selvaggia

Tre locali chiusi tra Fregene e Fiumicino, circa 60 contravvenzioni per parcheggi selvaggi e diversi controlli amministrativi sugli ambulanti. È questo il bilancio della Polizia Locale sul weekend app ...

Tre locali chiusi tra Fregene e Fiumicino, circa 60 contravvenzioni per parcheggi selvaggi e diversi controlli amministrativi sugli ambulanti. È questo il bilancio della Polizia Locale sul weekend app ...Tre locali chiusi tra Fregene e Fiumicino, circa 60 contravvenzioni per parcheggi selvaggi e diversi controlli amministrativi sugli ambulanti. È questo il bilancio della Polizia Locale sul weekend app ...