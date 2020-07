Firenze. Inaugurata piazza Pier Vettori dopo i lavori di riqualificazione (Di lunedì 27 luglio 2020) piazza Pier Vettori torna ai cittadini dopo i lavori di riqualificazione che hanno trasformato l’area da snodo spartitraffico a spazio da vivere: nuovi arredi, aumento del patrimonio arboreo e dei punti luce, nuova pavimentazione nel colore e nei materiali. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore all’Urbanistica e ambiente Cecilia Del Re e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. dopo il completamento di questo primo lotto da 250mila euro, è già stato approvato il progetto definitivo del secondo lotto per i restanti 250mila euro. L’intervento è stato oggetto di un percorso partecipato dal nome ‘piazza Libera Tutti – Insieme per piazza ... Leggi su laprimapagina

