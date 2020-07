Fiorentina, nessun ricorso per la partita contro la Roma: “Chiediamo regole chiare ed uniformi” (Di lunedì 27 luglio 2020) La Fiorentina ha ufficialmente rinunciato al ricorso per rigiocare la partita contro la Roma. Gli estremi c’erano tutti dopo gli errori tecnici dell’arbitro Chiffi, ma i viola hanno emesso un comunicato in cui evidenziano la propria volontà di non procedere: “La Fiorentina informa di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma, in quanto – dopo un’analisi approfondita – ritiene preventivamente nulla la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di successo. Questo in quanto le regole attuali, incluse quelle del protocollo VAR, e la loro applicazione hanno ancora una forte preponderanza per l’assoluta ... Leggi su calcioweb.eu

