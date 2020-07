Fiorentina, nessun ricorso contro la Roma: "Impossibile avere successo" (Di lunedì 27 luglio 2020) FIRENZE - La Fiorentina ha reso noto "di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma " . Lo comunica il club viola attraverso ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | FOTOGALLERY La pioggia, due pali, tante chance ma nessun gol: tutte le foto di #InterFiorentina ???? Qui la g… - Inter : ??? | MATCH REPORT Tante occasioni, nessun gol: il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ?? #FORZAINTER ??… - CalcioWeb : #Fiorentina, nessun ricorso per la partita contro la #Roma: “Chiediamo regole chiare ed uniformi” - - romaforever_it : La nota della Fiorentina: 'Nessun ricorso presentato per la gara con la Roma' - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, nessun ricorso contro il secondo rigore concesso alla #Roma #RomaFiorentina -