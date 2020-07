Fiorentina, nessun ricorso contro il secondo rigore concesso alla Roma (Di lunedì 27 luglio 2020) La gara di ieri sera tra Roma e Fiorentina, terminata con il successo dei giallorossi per 2-1, ha lasciato diversi strascichi di polemiche a causa del discutibile arbitraggio del direttore di gara Daniele Chiffi. Qualche minuto fa la società viola ha voluto fare chiarezza rilasciando un comunicato in merito a tale questione: “La Fiorentina informa di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma, in quanto – dopo un’analisi approfondita – ritiene preventivamente nulla la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di successo”. “Questo in quanto le regole attuali, incluse quelle del protocollo VAR, e la loro applicazione ... Leggi su sportface

