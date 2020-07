Fiorentina, Kouamè: "Perdere così fa ancora più male" (Di lunedì 27 luglio 2020) FIRENZE - " Perdere fa sempre male, così ancora di più ". L'attaccante della Fiorentina Christian Kouamè ha commentato così, con un post sul suo profilo Instagram , la sconfitta dell'Olimpico contro ... Leggi su corrieredellosport

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, #FiorentinaTorino 2-0: #Kouamé e #Cutrone infiammano il #Franchi, viola aritmeticamente salvi. #SportMediaset… - Sport_Mediaset : #SerieA, #FiorentinaTorino 2-0: #Kouamé e #Cutrone infiammano il #Franchi, viola aritmeticamente salvi.… -

Terz'ultima giornata di Serie A per Roma e Fiorentina, che si sfidano all'Olimpico in uno dei match più attesi della giornata. Il motivo? Una delle poche partite che mette in palio qualcosa a livello ...La Fiorentina mette definitivamente al sicuro la sua classifica e batte per 2-0 un generoso Torino, che recrimina per un gol annullato a Edera e si mangia le mani per un gran palo di Belotti. Per i vi ...