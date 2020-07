Fiorentina, il club rinuncia al ricorso dopo il rigore dato alla Roma. Il comunicato (Di lunedì 27 luglio 2020) La Fiorentina, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver rinunciato a fare ricorso dopo il rigore assegnato dall’arbitro Chiffi nella gara di ieri contro la Roma. Questa la nota del club viola: “La Fiorentina informa di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma, in quanto – dopo un’analisi approfondita – ritiene preventivamente nulla la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di successo. – si legge nel comunicato – Questo in quanto le regole attuali, incluse quelle del protocollo ... Leggi su alfredopedulla

napolista : La Fiorentina non farà ricorso contro la Roma: “Nessuna possibilità di successo” La nota sul sito del club: “Le reg… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma-Fiorentina, il club viola rinuncia al ricorso. Il comunicato: 'Nessuna possibilità di successo' - news24_napoli : Roma-Fiorentina, il club viola rinuncia al ricorso. Il comunicato… - siamo_la_Roma : ?? Nota della #Fiorentina sul proprio sito ?? Il club viola non presenterà nessun ricorso ???? Il motivo #ASRoma - MilanLiveIT : ?? Ripetizione #RomaFiorentina: la decisione ufficiale del club viola ?? -