Finanziamenti scuole private: pioggia di milioni da Pd, Lega e Italia Viva (Di lunedì 27 luglio 2020) La proverbiale inesistenza del limite al peggio trova conferma quando le forze politiche votano sul finanziamento alle scuole private paritarie. Altri 150 milioni di euro lasciano infatti le casse pubbliche per approdare a quelle delle scuole non pubbliche. Il demerito questa volta va all'inedita alleanza Lega, Partito democratico e Italia Viva. Uno stanziamento straordinario di 150 milioni era già stato concesso dalla maggioranza di governo solamente un mese e mezzo fa, cedendo alle (...) - Istruzione / Lega Nord, Pd, Finanziamenti pubblici, , Italia Viva Leggi su feedproxy.google

Ci sono due numeri che danno il senso della sfida che l'Italia (e l'Europa) si giocano nei prossimi mesi. Il primo è il tasso di occupazione delle persone che hanno tra i 25 ed i 34 anni d'età, che è ...

