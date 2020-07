Filma parti intime bimbi; materiale pedopornografico nel Pc. ‘Turista’ denunciato dai CC (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono proseguiti fino a notte fonda i controlli domenicali nella movida per i Carabinieri della Compagnia di Ischia nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Tra gli obiettivi – oltre alla repressione e prevenzione dei reati – il monitoraggio dei flussi turistici, la tutela igienica e sanitaria ed il contrasto al possesso di stupefacenti. Importante il numero dei militari impiegati nelle zone di maggior affluenza turistica dell’isola. Il servizio a largo raggio ha visto anche il supporto dei carabinieri del 7° Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano Faiano (Sa), del Nucleo Cinofili di Sarno (Sa) e del N.A.S. di Napoli. I Carabinieri della Stazione di Forio d’Ischia hanno denunciato per detenzione di materiale pedopornografico un 40enne di Torre del Greco già noto alle forze ... Leggi su ladenuncia

