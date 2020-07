Fiction BODYGUARD su Rai 3 da stasera: trama, cast, anticipazioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella programmazione televisiva dell’estate 2020 è in arrivo un grande successo inglese intitolato BODYGUARD, nuovo travolgente thriller con protagonista Richard Madden (noto in Italia soprattutto per aver interpretato Cosimo de’ Medici nella Fiction Rai “I Medici”). La serie nel Regno Unito ha ipnotizzato alla tv oltre dieci milioni di telespettatori con il 40% di share, divenendo il drama britannico più visto degli ultimi dieci anni.Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 28 luglio 2020BODYGUARD è un political thriller ideato dallo scrittore Jed Mercurio e diretto da Thomas Vincent e John Strickland, la cui prima stagione è composta da sei episodi che vedremo su Rai 3 a partire da stasera – lunedì 27 luglio ... Leggi su tvsoap

