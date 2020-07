Festa Juventus, da Georgina a Michela Persico: le reazioni delle Wags dopo la vittoria dello scudetto [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Continua la Festa in casa Juventus. Il club bianconero si è aggiudicato il nono scudetto consecutivo, è stato raggiunto un traguardo veramente storico. L’epilogo è arrivato con il successo contro la Sampdoria, nel complesso il percorso con l’allenatore Sarri in panchina è stato positivo, il giudizio definitivo arriverà al termine della Champions League. Al fischio finale sono iniziati i festeggiamenti, soprattutto tra calciatori, allenatore e dirigenti, molto più ‘fredda’, la risposta dei tifosi con pochi supporter che si sono presentati a Piazza San Carlo. Sul web, invece, non sono mancate le risposte da parte di mogli e fidanzate dei calciatori, la più attiva è stata Michela Persico. Storie anche da ... Leggi su calcioweb.eu

