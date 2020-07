Ferragosto? Addio estate: temporali e venti freddi. Le previsioni meteo (Di lunedì 27 luglio 2020) estate 2020, le sorprese non mancheranno, soprattutto a ridosso di Ferragosto. Un caldo intenso interesserà le prossime settimane, per poi dare il ‘benvenuto’ a temperature decisamente più basse. Le aspettative di molti italiani in vacanza potrebbero essere tradite, perché la stagione rappresentativa del relax e del divertimento non concederà il tempo per rispettare la tabella di marcia dei vacanzieri. Meglio avere un cosiddetto ‘piano b’. Questa sarà l’estate delle sorprese meteorologiche e degli imprevisti. Sarà opportuno non dimenticare di mettere in valigia anche ombrello e abbigliamento più pesante, perché le temperature potrebbero abbassarsi repentinamente e fare scappare dal nostro aperitivo tranquillamente consumato in ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto Addio Ferragosto? Addio estate: temporali e venti freddi. Le previsioni meteo Caffeina Magazine La Viscontea cambia tutto ma sogna sempre l’Eccellenza

L’imprenditore Angelo Chiesa alla presidenza, in panchina c’è mister Di Blasio Il nuovo patron: basi solide, cresceremo ancora. L’obiettivo è il salto di categoria ZECCONE La Viscontea Pavese presenta ...

Province, riecco il Medio Campidano e addio Sud Sardegna

In consiglio regionale la legge sulle nuove province, la città metropolitana di Cagliari potrebbe passare da 17 comuni a 72 CAGLIARI. Cambio di direzione sul fronte delle nuove province di prossima is ...

