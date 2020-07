Ferragni: riunione di famiglia in Sardegna (Di lunedì 27 luglio 2020) Una famiglia ‘bella’ unita. Le tre sorelle Ferragni hanno immortalato tra scatti e stories la loro reunion insieme alla mamma in Sardegna. Bellissime e sorridenti e tutte in costume… Le donne di casa Ferragni hanno scelto l’incantevole mare della Sardegna, per trascorrere tutte insieme le loro vacanze. Chiara, la più famosa, Valentina, Francesca e la loro splendida mamma scrittrice, Marina Di Gualdo, posano felici davanti all’obiettivo per scattareArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

michelelizzi : Volevo chiedere alla #Ferragni se può partecipare alla prossima riunione del nostro condominio. Magari raggiungerem… - SaffronHorizon : RT @danieleviotti: Premetto che potrei aver confuso i piani, ma se le informazioni che ho raccolto sono corrette oggi la #Ferragni sarà a B… - discordoconme : RT @danieleviotti: Premetto che potrei aver confuso i piani, ma se le informazioni che ho raccolto sono corrette oggi la #Ferragni sarà a B… - CassandraBiBa : RT @danieleviotti: Premetto che potrei aver confuso i piani, ma se le informazioni che ho raccolto sono corrette oggi la #Ferragni sarà a B… - danieleviotti : Premetto che potrei aver confuso i piani, ma se le informazioni che ho raccolto sono corrette oggi la #Ferragni sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragni riunione Chiara Ferragni: il cane Matilda ha un tumore, Ferragnez disperati Rumors