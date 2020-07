Fermo amministrativo: il vizio parziale travolge l'intero atto (Di lunedì 27 luglio 2020) Provvedimento di Fermo amministrativoPreventiva comunicazioneL'invalidità di una delle cartelle fa venir meno l'intero avviso di FermoProvvedimento di Fermo amministrativoTorna suIl provvedimento di Fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Lo ha chiarito il Tribunale di Frosinone nella sentenza n. 111/2020 (sotto allegata) respingendo l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dando nuovamente ragione alla contribuente, ... Leggi su studiocataldi

