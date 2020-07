Feltri e La Russa all’attacco della Juventus per lo scudetto “arrivato con gli aiutini” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il nono scudetto consecutivo della Juventus, una occasione per qualche considerazione amara di chi, tifoso di Atalanta, Inter e Napoli, questo titolo ha sperato di vincerlo. “La Juventus ha meritato, ma rimane un certo rammarico per quei due rigori a Torino contro l’Atalanta. I bianconeri sono forti, non hanno bisogno di certi aiuti“. E’ il commento di Vittorio Feltri, tifoso dell’Atalanta, all’Adnkronos. La Juventus e i presunti aiutini degli arbitri “In Germania con lo stesso regolamento hanno dato 50 rigori, in Italia 150 -continua Feltri-. La Juve è più forte ed è normale che vinca, però proprio per questo non c’è bisogno di aiutarla. Se sono 36 o 38 scudetti? Sono 38, e chi li ha ... Leggi su secoloditalia

Io, Vittorio Feltri: l'uomo dietro il giornalista che tutti conoscono

Tanti racconti, anche fra sentimento e dolore. La formazione e le passioni. Feltri racconta dei suoi riferimenti letterari: i russi con predilezione per Dostoevskij. I romantici francesi, Stendhal e ...