Fedez contro Bocelli: “Covid fantascienza? Gli presento il mio amico…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Le idee “negazioniste” di Andrea Bocelli sul Coronavirus hanno mandato su tutte le furie Fedez, che sbotta: “Gli presento il mio amico che a 18 anni ha subito un trapianto ai polmoni”. Fedez non le manda a dire ad Andrea Bocelli, dopo le dichiarazioni “negazioniste” di quest’ultimo sulla reale pericolosità del Coronavirus durante il suo … L'articolo Fedez contro Bocelli: “Covid fantascienza? Gli presento il mio amico…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

AlbertoMazza18 : @scalatore53 @LaFrancisella @Gracemaria26 @Fedez Risaputa un cazzo, è almeno da fine Marzo che danno l'eparina contro le trombosi. - SaccaniSaccani : RT @ilmessaggeroit: Fedez contro Salvini: «Covid non c'è? Ecco un 18enne che ha subito trapianto di polmoni» - soundsblogit : Fedez replica ad Andrea Bocelli: 'Ogni tanto, fare silenzio non fa male...' - goodvjbess : Fedez sicuramente la persona più influente di questo 2020 in Italia Io direi basta con rancori arretrati o con giu… - Anna74444 : Piccoli filantropi crescono... -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez contro

Fedez certamente non le manda a dire e, come è già capitato in altre occasioni, non ha paura di esternare liberamente ciò che ritiene giusto e ciò che non lo è. Davanti alle teorie negazioniste sulla ...Anche Fedez in campo contro la Lega per il convegno negazionista sul Coronavirus a cui Matteo Salvini si è presentato senza mascherina. LEGGI ANCHE Massimo Galli contro il convegno negazionista con Sa ...