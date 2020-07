Fedez contro Andrea Bocelli: quelle parole non gli sono piaciute (Di lunedì 27 luglio 2020) Andrea Bocelli si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono piaciute a molti. Fedez, su Twitter, esprime il suo disappunto per quanto accaduto. Fedez sembra essersi scagliato contro Andrea Bocelli per le dichiarazioni rilasciate dal tenore in merito alla situazione generata dal Coronavirus. Bocelli al riguardo ha dichiarato di essersi sentito “Umiliato e offeso” in qualità di cittadino, per il fatto che gli sia stato vietato di uscire di casa nel corso dell’emergenza sanitaria. Invero il tenore ha anche proseguito dicendo di aver anche “Disobbedito volontariamente” al divieto impostogli, considerandolo ingiusto e non salutare. Poi specifica ulteriormente che ... Leggi su bloglive

