Fedez all'attacco di Bocelli sul coronavirus. Così il rapper vuole zittirlo (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel momento in cui l'hashtag #Bocelli conquista la vetta delle tendenze giornaliere di Twitter, Fedez segue la scia e spara a zero sul celebre cantante toscano. Andrea Bocelli, infatti, è intervenuto in Senato al convegno su Covid-19 e libertà insieme Vittorio Sgarbi, virologi ed esperti, e promosso da Matteo Salvini. Apriti cielo, per il rapper chiunque abbia un'opinione diversa dal mainstream buonista è un pericoloso avvelenatore di pozzi. E Così ha sparato un tweet dedicato ai "revisionisti" dell'emergenza coronavirus. "Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 ... Leggi su iltempo

