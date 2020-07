Federico Fashion Style, la cliente vip lo spazientisce e lui si ‘vendica’: foto (Di lunedì 27 luglio 2020) Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è diventato il parrucchiere più amato dalle vip. Celebre protagonista de Il Salone delle Meraviglie, lo show in onda su Real Time, il giovane hair stylist di Anzio è sempre più famoso. Di recente ha anche inaugurato un nuovo salone a La Rinascente di Roma e tra le sue clienti più affezionate, che compaiono spesso anche sul suo profilo Instagram, troviamo Valeria Marini, Tina Cipollari, Giulia De Lellis e anche Aida Yespica. Ecco: è stato proprio con la meravigliosa Aida che Federico Fashion Style ha inscenato un siparietto. Come riporta il sito Funweek, sul profilo Instagram del parrucchiere delle star italiane è comparso un video nel quale la showgirl venezuelana era ... Leggi su caffeinamagazine

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, ha perso le staffe con Aida Yespica? In un video condiviso dall’hair stylist sui social lo si vede spruzzare dell’acqua in faccia alla showgirl. I due ...Si cercano donne tra i 20 e i 90 anni «che sognano di fare un cambio look». Ad annunciarlo sulla sua pagina social è il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, in vista della registrazione del nu ...