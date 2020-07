Farmaceutica: Unicredit, immune da Covid, per pharma 2020 con crescita +2,4% (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - La Farmaceutica è 'immune' dal coronavirus in termini di tenuta dei margini e propensione agli investimenti e secondo uno studio Unicredit potrebbe crescere del 2,4% nel 2020. Nel dettaglio, il mondo pharma è cresciuto del 3,5% nel 2018 e del 2,3% nel 2019. Le previsioni relative al 2020 sono in crescita, nonostante la pandemia, del 2,4% e per il 2021 ci si aspetta un incremento del 2,5%. L'Healthcare ha visto i propri fatturati aumentare del 4,3% nel 2018 e del 3,6% nel 2019. Subirà l'effetto Covid nel 2020, in cui si stima un -4,5%, pari a circa 1 miliardo di euro di perdita, ma dovrebbe recuperare nel 2021 in cui si ipotizza una crescita del 4,7%. Il mondo ... Leggi su iltempo

