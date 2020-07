"Fabrizio De André & PFM - Il concerto ritrovato": il 2 settembre, l'uscita del dvd (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci sono angoli del cuore che continuano a pulsare per anni, forse per sempre, fino all'ultimo, anche se non ce ne curiamo, anche se non ce ne accorgiamo. È in quegli angoli che si avvolgono emozioni e segreti nel luogo più profondo e intimo della nostra anima, pronti a riemergere inaspettatamente in una stretta inimmaginabile. Una di quelle notizie che, al solo pensiero, fanno assalire quel batticuore, tipico di chi si sta innamorando. Non è un caso che questo articolo veda tra i (...) - Musica e Spettacoli Leggi su feedproxy.google

zazoomblog : Fabrizio De André & PFM - Il concerto ritrovato: il 2 settembre luscita del dvd - #Fabrizio #Andr&eacut… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio André Fabrizio De André & PFM - Il concerto ritrovato | il 2 settembre | l' uscita del dvd Zazoom Blog "Fabrizio De André & PFM - Il concerto ritrovato": il 2 settembre, l’uscita del dvd

Ci sono angoli del cuore che continuano a pulsare per anni, forse per sempre, fino all’ultimo, anche se non ce ne curiamo, anche se non ce ne accorgiamo. È in quegli angoli che si avvolgono emozioni e ...

Costozza, quattro concerti gratuiti in villa Da Schio

Torna ad agosto “I suoni della natura”. Seconda edizione dedicata alla musica delle stelle. Il meraviglioso giardino seicentesco di Villa Da Schio a Costozza di Longare riapre al pubblico, un anno dop ...

Ci sono angoli del cuore che continuano a pulsare per anni, forse per sempre, fino all’ultimo, anche se non ce ne curiamo, anche se non ce ne accorgiamo. È in quegli angoli che si avvolgono emozioni e ...Torna ad agosto “I suoni della natura”. Seconda edizione dedicata alla musica delle stelle. Il meraviglioso giardino seicentesco di Villa Da Schio a Costozza di Longare riapre al pubblico, un anno dop ...