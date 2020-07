F1, Wolff: “Non siamo i responsabili della prevedibilità del campionato” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Vedere una simile supremazia è qualcosa di anomalo, ma sarebbe sbagliato credere di aver già vinto. Allo stesso modo non siamo noi ad essere responsabili della prevedibilità del campionato”. Questo il pensiero del boss della Mercedes Toto Wolff. “A noi piacerebbe lottare con qualcuno di forte sin dalla prima sessione di libere, però non possiamo fare nulla per alterare i valori in campo. Il nostro obiettivo resta sempre chiudere ogni weekend con il massimo risultato possibile”, ha concluso il manager. Leggi su sportface

