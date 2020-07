F1, Raikkonen: “Vettel e la Ferrari non hanno un rapporto così grave come si pensa” (Di lunedì 27 luglio 2020) Sulla spinosa questione tra Sebastian Vettel e la Ferrari, ha voluto dire la sua anche Kimi Raikkonen, pilota dell’Alfa Romeo. Il finlandese infatti ritiene che il rapporto tra le due parti non sia così grave come la gente pensa, dopo aver parlato proprio con il pilota tedesco al termine del GP d’Austria: “Gli ho parlato brevemente del primo weekend di gara, ci siamo conosciuti prima della partenza. non ne so molto di più. Quello che succede in Ferrari non è una mia preoccupazione. Dubito che abbiano un rapporto così grave come pensano molte persone“. Inoltre, Raikkonen non crede che il team di ... Leggi su sportface

