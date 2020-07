F1 News – Ufficialmente cancellato il GP del Brasile (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 è stato Ufficialmente cancellato da Fia e Liberty Media a causa della pandemia di coronavirus che nel paese carioca è letteralmente esplosa nelle ultime settimane. Gli organizzatori, però, si oppongono alla decisione di non correre a Interlagos e il portavoce Tamas Rohony spiega il loro punto di vista: “Non possiamo accettare la motivazione dataci da Liberty Media, tanto meno il ragionamento che sta alla base. Parlano del tasso di infezione del virus in Brasile, che è un po’ come paragonare la California alla Florida in un paese come il Brasile, che è di dimensioni continentali. Abbiamo tutti i numeri a nostro favore per lo Stato e la città di San Paolo”. Gli organizzatori ... Leggi su giornal

Battere i lanciatissimi bianconeri significherebbe rientrare con prepotenza nella lotta per gli spareggi. Assenze pesanti in attacco, ma rientra Pinato PISA. L’ultimo Pisa-Ascoli all’Arena fu a porte ...

Figline Incisa. Il Covid ferma anche il ciclismo: annullato il Giro del Valdarno

Dopo vari incontri tra Amministrazione comunale e GS Nuovo pedale figlinese, e dopo la pubblicazione delle Linee guida per le gare di gruppo, la decisione unanime: “Tutto rimandato all’edizione 2021” ...

