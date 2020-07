F1, GP di Silverstone: l’analisi del tracciato. Mercedes favorita (Di lunedì 27 luglio 2020) Formula 1, l’analisi del GP di Silverstone, il tracciato con le curve veloci e chirurgiche. Mercedes grande favorita. La Formula 1 sbarca a Silverstone, un tracciato storico, affascinante, veloce, scattante ma che necessita di una precisione chirurgica per arrivare alla vittoria. Non ci sono dubbi che l’assetto delle monoposto farà la differenza. F1, GP di Silverstone: l’analisi del tracciato Siamo in un circuito veloce e divertente ma proprio per questo motivo bisogna essere molto precisi nelle traiettorie. Facile curva 1, le prime difficoltà sono nell’impostazione di curva 3 e curva 4. Curva 6 e curva 7 sono un’altra coppia impegnativa. La parte conclusiva del tracciato ... Leggi su newsmondo

SkySport : Doppio appuntamento a Silverstone: l'analisi -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone l’analisi Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera