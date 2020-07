Ezio Greggio, rivelazione scioccante di Enzo Iacchetti: “Mai stati amici…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio veterani di Striscia la Notizia La nuova edizione di Striscia la Notizia prenderà al via il prossimo settembre e, stando alle anticipazioni, alla guida troveremo ancora una volta Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Due dei tanti conduttori storici del tg satirico di Antonio Ricci sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Infatti quest’ultimi sono i più longevi della trasmissione Mediaset che ormai è giunta alla 33 esima stagione. I due professionisti hanno avuto sempre un rapporto cordiale davanti alle telecamere di Canale 5, ma è la stessa cosa nella vita privata? Questa è uno dei quesiti che in questi anni si sono posti i telespettatori più affEzionati del format. ... Leggi su kontrokultura

i_mimimmi : @ilvolodel @Ruttosporc @nicocrysa Ma ezio greggio ....ha mai fatto ridere?? A parte quando conta gli scudetti dico... - oggiunaltropost : Selvaggi (film 1995): Selvaggi é un film commedia del 1995 diretto da Carlo Vanzina, con Ezio Greggio, Leo Gullotta… - oppilif199 : RT @EmmeEmm_: ezio greggio un milione di followers - EmmeEmm_ : ezio greggio un milione di followers - infoitcultura : Tutto su Ezio Greggio – Età – Compagna – Figli -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

Ezio Greggio è un conduttore televisivo italiano, noto sopratutto al pubblico per la sua conduzione di Striscia la Notizia. Spesso è stato anche al centro del gossip per i suoi flirt e proprio negli u ...Repliche su repliche ed un indirizzo complessivo generalista che – causa calcio pay – è decisamente più femminile. Ieri e l’altro ieri, venerdì 24 e sabato 25 luglio, pochi ma non pochissimi italiani ...