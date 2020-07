Era Tiziana di Masterchef: oggi a 48 anni, giudice in televisione [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) È stata non solo la vincitrice della seconda edizione di Masterchef Italia, ma anche una delle concorrenti più chiacchierate e conosciute della storia del cooking show. Stiamo parlando di Tiziana Stefanelli, avvocato di professione e con una grande passione per la cucina. La donna trionfò in finale contro Maurizio Rosazza Prin, pittore e copywriter di Como. Tiziana Stefanelli dopo Masterchef Italia Tiziana Stefanelli è stata, senza ombra di dubbio, una delle concorrenti che meglio hanno saputo cavalcare l’onda del successo e sfruttare tutte le occasioni che la partecipazione (e la vittoria) di Masterchef Italia porta con sé. Il tutto rimanendo legata alla sua professione originaria. La donna, infatti, ha continuato a vestire i ... Leggi su velvetgossip

'Italia' indossato da una lughese per il suo giorno più bello. Nelle scorse settimane avevamo raccontato la storia di un abito da sposa chiamato Italia dalla sua creatrice, Tiziana De Pasquale titolar ...