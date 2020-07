Era Sookie in Una mamma per amica: oggi 50 anni, dimagrita 35 kg capelli scuri e lunghi, sembra un’altra [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Una cuoca pasticciona, ma di grande talento! E’ Sookie di Una mamma per amica. E’ la migliore amica di Lorelai, sempre pronta a sostenerla; insieme aprono anche una locanda: il Drangonfly Inn. Durante la prima stagione è una donna single, un po’ goffa, ma incredibilmente simpatica; a un certo punto, però, si rende conto di provare un sentimento per il fornitore di frutta e verdura, Jackson. Proprio lui diventerà suo marito e padre dei suoi tre figli. Sookie ha un ruolo fondamentale nella narrazione e i fan converranno che senza di lei Una mamma per amica non sarebbe stato lo stesso. Questo è anche il motivo per il quale nel revival prodotto da Netflix Sookie appare, anche se per pochi minuti, ma la sua ... Leggi su velvetgossip

