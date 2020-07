“Era ora!”. WhatsApp, finalmente la novità che in tanti aspettavano da anni. La funzione dalla massima utilità (Di lunedì 27 luglio 2020) Reggetevi forte perché quello che aspettavamo da tempo sta veramente accadendo: arriva la nuova versione di WhatsApp Beta e con se porta una delle funzioni che tante persone stavano aspettando. WhatsApp Beta 2.20.196.8 da la possibilità di utilizzare lo stesso account (che sulla piattaforma di messaggistica istantanea è anche il numero di telefono) su più dispositivi, in modo tale da avere le stesse chat aggiornate in tempo reale. Dalle immagini che sono state catturate si può intuire come la nuova funzione sostituisca WhatsApp Web, in modo tale da inglobarlo all’interno dei dispositivi sul quale avere lo stesso account. A proposito, un singolo “account” può essere verificato al massimo su 4 dispositivi totali, ergo, fino a quel numero potremo utilizzare ... Leggi su caffeinamagazine

simonebaldelli : Finalmente oggi su tutti i giornali troviamo articoli, interviste e commenti sul #Referendum in matteria di… - Alba_Brio : RT @paolorossi1965: Era ora che finalmente anche noi vincessimo lo scudetto d'estate. Non se ne poteva più di vedere festeggiare sempre gl… - MatteoBussola : RT @paolorossi1965: Era ora che finalmente anche noi vincessimo lo scudetto d'estate. Non se ne poteva più di vedere festeggiare sempre gl… - nassak3 : RT @paolorossi1965: Era ora che finalmente anche noi vincessimo lo scudetto d'estate. Non se ne poteva più di vedere festeggiare sempre gl… - ClubUcsc : RT @paolorossi1965: Era ora che finalmente anche noi vincessimo lo scudetto d'estate. Non se ne poteva più di vedere festeggiare sempre gl… -

Ultime Notizie dalla rete : “Era ora” Mahmood, Ferragni e le popstar al museo: «Ma dov'è lo scandalo?» Corriere della Sera