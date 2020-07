Eni, conferma potenziale giacimenti di gas in Vietnam E&P (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Cresce il potenziale estrattivo di gas per Eni in Vietnam. Come informa la stessa compagnia petrolifera, il pozzo esplorativo Ken Bau-2X, situato nel Blocco 114 nel bacino del Song Hong, nell’offshore del Paese del Sud Est asiatico, ha confermato il significativo accumulo di idrocarburi associato alla scoperta di Ken Bau, incrementandone il potenziale. Ken Bau 2X è stato perforato a 2km dal pozzo di scoperta, in 95m d’acqua raggiungendo una profondità di 3658m sotto il livello del mare. Il pozzo ha incontrato mineralizzazione a gas e condensati su uno spessore complessivo di oltre 110 m in svariati intervalli di arenarie di età Miocenica intercalate da argille. Il pozzo è stato oggetto di una intensa campagna di acquisizione dati comprendente campionamento dei ... Leggi su quifinanza

