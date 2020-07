Empoli – Cosenza – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 27 luglio 2020) Empoli – Cosenza si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio Castellani di Empoli per la 37a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre che hanno vissuto una stagione opposta: l’Empoli lotta per l’accesso alla fase playoff postseason, il Cosenza è in piena bagarre per agganciare invece il playout, occupando la 18° posizione a distanza di uno e due punti da chi la precede. Empoli – Cosenza: come arrivano alla gara L’Empoli è 7° in classifica con 51 punti: dopo due sconfitte consecutive contro Ascoli ed Entella, è arrivata la vittoria nello scontro diretto per i playoff contro la ... Leggi su giornal

ReiTips : 27/07 ?? Hammarby - Orebro : Hammarby ???? Empoli - Cosenza : +1,5 ???? Odd @ 1.77 - blab_live : #SerieB #EmpoliCosenza: toscani per i playoff, ma i Lupi ora “vedono” i playout. Probabili formazioni, pronostico e… - Rocky305usa : 7/27/20 Upcoming predictions Premium Empoli vs cosenza Pisa vs ascoli Price $10 USD - cappertek : Soccer Match Simulator: 3:00 PM EST - Nuova Cosenza Calcio vs. Empoli - SIMULATE THIS MATCH NOW:… - FBPredictions : ? #Empoli vs #Cosenza ???? #SerieB ??? Stadio Carlo Castellani ?? Preview: -