Emma Marrone pubblica la chat privata con un hater: "Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori" (foto) (Di lunedì 27 luglio 2020) Nelle scorse ore, Emma Marrone, attraverso una serie di Instagram Stories, ha pubblicato una chat privata con un hater che, a più riprese, l'ha accusata di essere incoerente: "Scrivi che la fortuna non esiste, poi ti vediamo con le corna al collo" riferendosi allo scatto pubblicato, stamattina, in cui indossa una collanina con i corni portafortuna. 27 luglio 2020 17:37. Leggi su blogo

