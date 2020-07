Emissioni CO2, i costruttori sono ancora lontani dai target dell’Unione Europea (Di lunedì 27 luglio 2020) Questo è il succo dell’ultima analisi condotta e diffusa da Jato Dynamics, che ha indagato lo stato dell’arte dei mercati e dei costruttori evidenziandone appunto le ampie difficoltà per poter rispondere al target stabilito dall’UE: se infatti la Commissione aveva fissato dal 2021 il limite di Emissioni medie a 95 g/km di CO2 per le nuove auto, gli ultimi dati di Jato dimostrerebbero che la situazione attuale sarebbe invece arretrata, in linea con quella del 2014; inoltre, fino allo scorso anno lo scarto tra le Emissioni medie e quelle dell’obiettivo fissato dall’Europa era pari a 27,2 g/km, mentre ora sarebbe ancora più ampio. Ciò perché, pare, tutti gli sforzi profusi a livello tecnologico per rendere i motori meno inquinanti sarebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano

