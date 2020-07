Emily Ratajkowski: bomba bikini, il costume c’è ma non si vede (Di lunedì 27 luglio 2020) La supermodella ed attrice Emily Ratajkowski lascia i fan senza fiato con uno scatto da far girare la testa su Instagram: splendida in costume scollato e sgambato Emily Ratajkowski (fonte foto: Instagram, @emrata)L’amata e seguitissima modella Emily Ratajkowski non smette di sorprendere, stupire e lasciare senza fiato le schiere dei suoi tantissimi fan e follower su Instagram: in questa occasione si mostra con un costume sexy e succinto che c’è, ma è come non ci fosse. Dopo aver infiammato i social network con gli scatti da barbie, e con una maglia indossa che era però troppo corta, ecco che in questa occasione la supermodella ed attrice si mostra in versione estiva, mentre ha indosso un ... Leggi su chenews

bowiesmelodrama : @brontosauroo anche dakota johnson e emily ratajkowski hanno delle case bellissime!! finalmente un minimo di gusto… - travan28 : Emily Ratajkowski: il lato B fa il pieno di like - la_gaudino : 1 - I calzini lunghi con i pantaloncini solo se sei Ronaldo 2 - Gli occhiali da vista tondi alla Harry Potter solo se sei Emily Ratajkowski - Vinicio_Levante : @pocospa - callmeainely : Che voglia di svegliarmi e vedere che sono diventata Emily Ratajkowski -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski lato B da urlo con un due pezzi in piscina Rumors Emily Ratajkowski: il lato B fa il pieno di like

La bella Emily riscalda l'estate 2020'Scusate le spalle', sembra dire Emily Ratajkowski, ma i suoi milioni di follower sarebbero disposti a perdonarle di tutto dato che ogni sua foto pubblicata sul se ...

Outfit estivi 2020: lo slip dress è il must trend della moda

Tra i capi must degli outfit estivi 2020 c’è lo slip dress. Un abito di seta morbidissimo e scivoloso ideale per il massimo confort e freschezza. Abbinandolo con scarpe ed accessori vari è versatile e ...

La bella Emily riscalda l'estate 2020'Scusate le spalle', sembra dire Emily Ratajkowski, ma i suoi milioni di follower sarebbero disposti a perdonarle di tutto dato che ogni sua foto pubblicata sul se ...Tra i capi must degli outfit estivi 2020 c’è lo slip dress. Un abito di seta morbidissimo e scivoloso ideale per il massimo confort e freschezza. Abbinandolo con scarpe ed accessori vari è versatile e ...