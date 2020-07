Emicrania, terapia che previene gli attacchi rimborsata da Ssn (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - E' disponibile in Italia fremanezumab, farmaco mirato che previene gli attacchi di Emicrania. Dal 21 luglio infatti, l'anticorpo monoclonale completamente umanizzato, sviluppato specificatamente per la prevenzione di questa malattia neurologica invalidante - da poco riconosciuta in Italia come malattia sociale - è rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, limitatamente a una specifica tipologia di pazienti e alle prescrizioni effettuate tramite registro da centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee individuati dalle regioni. Se ne è parlato al seminario web 'Emicrania: bisogni da soddisfare e sfide da vincere. Fremanezumab, una nuova opportunità per i pazienti'. Sviluppato da Teva, fremanezumab appartiene alla nuova classe di farmaci in ... Leggi su liberoquotidiano

