Emicrania, 6 mln italiani 'sospesi' tra attacco e paura del successivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Non solo dolore ma anche senso di colpa, difficoltà nel fare progetti, isolamento, limitazioni in ogni aspetto della quotidianità, problemi sul lavoro, incomprensione da parte degli altri che poco sanno della malattia. I 6 milioni di italiani che soffrono di Emicrania vivono spesso una vita sospesa tra un attacco e la costante paura del successivo. È quanto emerge da una ricerca promossa dall'azienda farmaceutica Teva Italia e condotta da Elma Research, presentata oggi nel seminario web "Emicrania: bisogni da soddisfare e sfide da vincere. Fremanezumab, una nuova opportunità per i pazienti". Un incontro dedicato a una delle prime terapie mirate contro questa malattia, dal 21 luglio rimborsata dal Servizio sanitario ... Leggi su iltempo

