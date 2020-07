Emergenza sbarchi, opposizione all’attacco: “Basta invasione, blocco navale subito” (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug – “Basta invasione, il governo ci ascolti: blocco navale subito“. Il centrodestra lancia l’allarme sbarchi e chiede all’esecutivo giallofucsia di proteggere l’Italia dai rischi di nuovi focolai di coronavirus portati dai clandestini positivi. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono compatti nell’accusare il governo Conte di aver creato una nuova Emergenza sanitaria e di essere complice dei criminali, perché favorisce gli sbarchi degli scafisti. Meloni: “Governo ci ascolti e fermi subito gli sbarchi” Dopo che Matteo Salvini ha accusato i giallofucsia di aver triplicato gli sbarchi e di essere succubi della Ue visto che di ricollocamenti non v’è più ... Leggi su ilprimatonazionale

