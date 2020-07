Emergenza Sahel, l'appello di UNHCR: 'Servono 185 milioni, l'acqua è una priorità anche per prevenzione COVID-19' (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel Sahel centrale sono presenti oltre 3 milioni fra rifugiati e sfollati. In Burkina Faso il numero degli sfollati interni è più che quadruplicato in un anno, da 193 mila a 848 mila. Una intera ... Leggi su leggo

leggoit : Emergenza Sahel, l'appello di UNHCR: «Servono 185 milioni, l'acqua è una priorità anche per prevenzione COVID-19» - micheledam : Emergenza Sahel, per l'Unhcr è urgente aumentare l'accesso all'acqua - lozacchetti : @UNHCR Emergenza #Covid_19 Covid nel Sahel: servono 185 milioni di dollari per acqua e cibo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Sahel Emergenza Sahel, l'appello di UNHCR: «Servono 185 milioni, l'acqua è una priorità anche per prevenzione COVID-19» Leggo.it Sahel, terra di scorribande jahadiste: 20 milioni di dollari per attenuare anche l'impatto della pandemia sui rifugiati

ROMA - La salute pubblica e il benessere di rifugiati e comunità di accoglienza nel Sahel sono al centro del più recente accordo tripartito tra Banca africana di sviluppo (AfDB), UNHCR, l’Agenzia dell ...

Venti milioni di dollari per contenere effetti COVID-19 nel Sahel

Roma, 25 lug. (askanews) - La salute pubblica e il benessere di rifugiati e comunit di accoglienza nel Sahel sono al centro del pi recente accordo tripartito tra Banca africana di sviluppo (AfDB), UNH ...

ROMA - La salute pubblica e il benessere di rifugiati e comunità di accoglienza nel Sahel sono al centro del più recente accordo tripartito tra Banca africana di sviluppo (AfDB), UNHCR, l’Agenzia dell ...Roma, 25 lug. (askanews) - La salute pubblica e il benessere di rifugiati e comunit di accoglienza nel Sahel sono al centro del pi recente accordo tripartito tra Banca africana di sviluppo (AfDB), UNH ...