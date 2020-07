Elodie con l’abito tempestato di cristalli, ma non è certo per tutte: costa una fortuna! (Di lunedì 27 luglio 2020) Torna Battiti Live, il programma in onda su Italia 1 che segna il ritorno della musica live in televisione dopo l’emergenza sanitaria. Al timone dell’evento che ha come cornice il Castello Aragonese di Otranto anche se non mancheranno esibizioni che si terranno in altre location pugliesi come Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che faranno cantare, ballare e divertire il pubblico per 6 puntate. Presente anche Mariasole Pollio che intervisterà coloro che si godranno le esibizioni sulla spiaggia e permetterà agli spettatori di fare domande direttamente agli artisti. A proposito, nella prima puntata che andrà in onda lunedì 27 luglio ma è stata registrata settimane fa si sono esibiti Boomdabash, ... Leggi su caffeinamagazine

lalicvn : RT @robertatalia_: Elodie che stappa una birra con i denti fa vacillare la mia eterosessualità - TinA19756376 : Elodie che apre la bottiglia con i denti perché le origini de piazza non se dimenticano - wannabeleon : Elodie che apre la bottiglia della birra con i denti ?????????????????????????????? - pietro_world : E' tempo di musica da spiaggia, si viaggia in giro per il mondo con la Confraternita degli Assassini… - maniconio : Elodie con 'è agosto ma si gela' ci aveva implicitamente avvertito di folklore? Chissà -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie con Elodie è una dea: la FOTO sensuale con décolleté in vista. Spettacolo puro Yeslife Guida Tv 27 luglio: Il giovane Montalbano, Bodyguard la serie

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, show, serie tv e cinema. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio della ...

BATTITI LIVE 2020 OTRANTO/ Diretta, scaletta cantanti: da Elodie a Elettra Lamborghini

Lunedì 27 luglio, in prima serata, Italia 1 trasmette la prima puntata del Battiti Live 2020, promossa da Radionorba e Vodafone. Per il terzo anno consecutivo, al timone dello show musicale più amato ...

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, show, serie tv e cinema. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio della ...Lunedì 27 luglio, in prima serata, Italia 1 trasmette la prima puntata del Battiti Live 2020, promossa da Radionorba e Vodafone. Per il terzo anno consecutivo, al timone dello show musicale più amato ...