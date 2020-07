Elezioni a Giugliano, si candida Luigi Leonardi: sarà al fianco di Poziello (Di lunedì 27 luglio 2020) Sarà il capolista de la civica “La città in movimento”. La presentazione della candidatura ci sarà domattina, alle ore 10,00, nel corso di una conferenza stampa presso lo “Chalet del centro”, a Piazza Gramsci. Leonardi, 46 anni, è un imprenditore che ha rifiutato il pizzo. Testimone di giustizia, vive da anni sotto scorta perché minacciato … L'articolo Elezioni a Giugliano, si candida Luigi Leonardi: sarà al fianco di Poziello Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Giugliano Elezioni a Giugliano, si candida Luigi Leonardi: sarà al fianco di Poziello Teleclubitalia.it Elezioni Giugliano. Pirozzi e Poziello già in piena campagna elettorale. Denuncia ai carabinieri per il manifesto abusivo sulla candidatura di Maisto

Ad un mese dalla presentazione delle liste, sta per entrare nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali a Giugliano. Il clima già è caldissimo in città con botta e risposte tra i candidat ...

Il centrodestra sceglie Paola Garlaschelli «Città che soffre, lavorerò per rilanciarla»

VOGHERA «Voghera mi ha dato tanto ora voglio ricambiare con il mio impegno politico verso la città». Si presenta così Paola Garlaschelli, 54 anni, commercialista di grido ed oggi candidata sindaco per ...

