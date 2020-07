Elettra Lamborghini in Puglia si scatena sul palco, poi “Controllate l’ascella” (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) scatenata sul palco di Battiti Live 2020, Elettra Lamborghini invita i fan a controllare l’ascella, probabilmente per dire che lei non suda Come sempre Elettra Lamborghini solleva critiche e polemiche e non smette mai di essere al centro dell’attenzione. Lo ha fatto anche sul palco di Battiti Live 2020, a Brindisi, e si è scatenata ballando come una forsennata. Fasciata in un tubino ha mostrato le sue forme sinuose e generose e ha letteralmente mandato tutti in tilt. Terminata la registrazione e dopo aver salutato calorosamente il pubblico trepidante, Elettra è andata a cena. La cantante si è concessa una cena di relax che l’ha rigenerata dopo le fatiche affrontate sul palco. In ... Leggi su kontrokultura

