Elena Santarelli, la foto di Giacomo con il papà commuove (Di lunedì 27 luglio 2020) Elena Santarelli si sta godendo un periodo di meritata vacanza a Sabaudia, sul litorale romano. Al suo fianco, come sempre, c’è la sua amata famiglia: il marito Bernardo Corradi e i figli Greta e Giacomo. Nelle ultime ore la showgirl opinionista di Marco Liorni nel talk show di Rai 1 Italia Si (insieme a Rita … L'articolo Elena Santarelli, la foto di Giacomo con il papà commuove proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

LadyNews_ : Chi è #ElenaSantarelli? Altezza, età, marito, figlio, malattia, libro, Instagram e Facebook - ilmessaggeroit : Elena Santarelli, il piccolo Giacomo gioca in spiaggia con il papà: «Bernardo lo incoraggia sempre» - mgmangiapane : Elena Santarelli, che accampamento per il compleanno del figlio Giacomo - zazoomblog : Elena Santarelli la sua ironia conquista i social: la sua foto - #Elena #Santarelli #ironia #conquista - LadyNews_ : Chi è #BernardoCorradi? Anni, altezza, sorella, moglie #ElenaSantarelli, figlio, oggi, allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

«Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack, ma pronto a parare tutto». Così Elena Santarelli in un post su Instagram elogia il papà dei suoi bambini, Bernardo ...Elena Santarelli si sta godendo un periodo di meritata vacanza a Sabaudia, sul litorale romano. Al suo fianco, come sempre, c’è la sua amata famiglia: il marito Bernardo Corradi e i figli Greta e Giac ...