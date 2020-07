Ed Sheeran: “Per quattro mesi non ho visto la luce del sole. Mangiavo e bevevo sino a stare male” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Per quattro mesi non ho visto la luce del sole. Mangiavo e bevevo sino a stare male“. Ed Sheeran si racconta a cuore aperto, parlando per la prima volta al pubblico della sua “personalità molto dipendente” che lo ha portato a “toccare il fondo”. Lo ha fatto intervenendo a un convegno online sull’ansia e sul benessere, in cui ha ripercorso la sua esperienza spiegando come sia riuscito ad uscire dal tunnel degli abusi, con la speranza che la sua storia possa essere d’esempio. Ed ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico e di odiare il modo in cui si è preso cura di se stesso mentre diventava famoso: il periodo più buio è coinciso con ... Leggi su ilfattoquotidiano

