Ed Sheeran: "Ho toccato il fondo. Abusavo di coca e alcol. Mangiavo e bevevo sino a stare male" (Di lunedì 27 luglio 2020) Ed Sheeran ha rivelato come la sua ”personalità molto dipendente” lo ha portato ad abbuffarsi di cibo e alcol all’inizio del suo successo. Parlando a un convegno online sull’ansia e sul benessere, la star ha affermato di aver sofferto di attacchi di panico e di odiare il modo in cui si è preso cura di se stesso mentre diventava famoso. La star ha parlato di un periodo particolarmente duro affrontato durante il tour mondiale 2014-15, durante il quale toccò il fondo: mangiava e beveva sino a star male. Ha raccontato che beveva tutta la notte sul pullman che lo portava da un’arena all’altra per poi crollare nel sonno e riemergere per salire sul palco. “Volevo rimanere sveglio e bere tutta la notte e poi dormire sull’autobus”, ha ... Leggi su huffingtonpost

