Ed Sheeran choc: 'Il successo mi ha portato ad eccedere con cibo e alcol' (Di lunedì 27 luglio 2020) ha confessato di aver vissuto un momento molto difficile nella sua vita . Il cantante ha rivelato di avere una 'personalità molto dipendente' che lo ha portato ad abbuffarsi di cibo e alcol all'inizio ... Leggi su leggo

StraNotizie : Ed Sheeran, confessione choc: 'Quando ho toccato il fondo' - Adnkronos : #EdSheeran, confessione choc: 'Quando ho toccato il fondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran choc

Il cantautore di maggior successo degli ultimi dieci anni scendeva dal palco e aveva attacchi di panico. Per sopportarli faceva ricorso ad alcol e droghe. Una confessione choc quella di Ed Sheeran che ...Al Bano e Romina si sono sposati cinquant’anni fa e il loro amore e per molto tempo sono stati una coppia nella vita e sul lavoro. Ormai separati, Romina sottolinea di non essere mai stata ...