Ecobonus 110%: la nuova guida dai lavori alle spese (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi una guida per spiegare le regole dell’Ecobonus 110% nel dettaglio, ma, racconta oggi Patrizia De Rubertis sul Fatto, si tratta solo di una prima illustrazione informativa: non sono i provvedimenti attuativi che vanno ancora emanati per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Così come manca il decreto del ministero dello Sviluppo economico con i limiti di spesa e i requisiti che condizionano l’avvio effettivo alla fruizione del bonus. Il quotidiano fa il punto sulle misure: COME FUNZIONA. Le spese vengono rimborsate in 5 anni per i lavori effettuati sulle parti comuni dei condomini, in appartamento e sulle unità immobiliari indipendenti. Ammessi alla detrazione anche i lavori sulle ... Leggi su nextquotidiano

lore526 : RT @Corriere: Super ecobonus al 110%? Come si ristuttura casa gratis. Guida in pdf Tutte le domande ... - immergasitalia : RT @INGENIOnews: #Ecobonus, #Sismabonus, #Superbonus 110%, ecco la guida pratica del Fisco: gli interventi agevolati, a chi spetta, come s… - immergasitalia : RT @LavoriPubblici: Interessante la sezione #FAQ nella guida al #superbonus dell'Agenzia delle Entrate @LavoriPubblici - immergasitalia : RT @LavoriPubblici: #Superbonus 110%: nella guida dell’Agenzia delle Entrate 7 casi pratici di #Ecobonus e #SismaBonus @LavoriPubblici htt… - ProfVanacore : RT @Corriere: Super ecobonus al 110%? Come si ristuttura casa gratis. Guida in pdf Tutte le domande ... -