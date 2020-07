Ecco i nuovi migranti di Lampedusa: cappello in paglia, bagagli e barboncino al seguito (Di lunedì 27 luglio 2020) Francesca Galici Sembrano un gruppo vacanze appena arrivato a Lampedusa, con tanto di barboncino e bagagli, invece sono migranti tunisini intercettati al largo delle coste dell'isola a bordo di un barchino dalla Guardia Costiera Undici persone, otto uomini e tre donne, a bordo di un gommone con indosso occhiali da sole e cappellini in paglia contro il sole. Tra le mani sigarette e smartphone. Con loro anche un simpatico barboncino bianco e qualche bagaglio. Turisti in visita nella bellissima isola di Lampedusa? No, migranti irregolari provenienti dalla Tunisia che sono stati intercettati al largo dell'isola e quindi trasbordati sull'imbarcazione della Guardia Costiera, che li ha condotti fino al molo Madonnina. Tra le ... Leggi su ilgiornale

Sempre più vicino il nuovo tour di Marco Masini, che si esibirà anche nella cornice di Villa Bertelli. Ecco la data del concerto. Marco Masini è uno di quei cantanti che ha deciso quest'estate di esib ...

Se Sarri è così bravo allora la Juve è una squadra di pippe'. Juve, la grafistoria di 9 anni di dominio. J-9 - Lo scudetto con gli occhi dei protagonisti. Cristiano Ronaldo… Leggi ...

