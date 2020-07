E se il matrimonio di Brooklyn Beckham fosse in Puglia? (Di lunedì 27 luglio 2020) Su Brooklyn Beckham e Nicola Anne Peltz, che su Instagram hanno annunciato le proprie nozze, si è abbattuto, improvviso, il tifone del gossip. Perché, così giovani, abbiano deciso di sposarsi, cosa abbiano pianificato per il grande giorno e quale rito abbiano scelto è stato frutto di immediate congetture. Che, sul DailyMail, sono sfociate presto in veri e propri piani. Secondo il tabloid britannico, Brooklyn Beckham e Nicola Anne Peltz, di quattro anni più grande, avrebbero deciso di celebrare la propria unione a Borgo Egnazia, là dove Madonna ha festeggiato i suoi primi 59 anni e Jessica Biel ha detto sì a Justin Timberlake. Leggi su vanityfair

MosaicoCEM : Uno dei quattro figli del calciatore inglese David Beckham e dell’ex Spice Girl Victoria, il 21enne Brooklyn, si è… - birdavvi : @simonasiri Letto pezzo su marie Claire, a parte sana invidia per matrimonio in autunno a Brooklyn e camminata per… - CookCorriere : David e Victoria Beckham vogliono che sia Gordon Ramsay a organizzare il banchetto nuziale del figlio Brooklyn, pro… - FQMagazineit : “David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn” - clikservernet : “David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn” -